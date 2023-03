Regno Unito: inflazione impedisce a governo di costruire 40 nuovi ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno del governo del Regno Unito di costruire 40 nuovi ospedali entro il 2030 è stato colpito dall'inflazione, con il budget di capitale del Servizio sanitario nazionale (Nhs) che dovrà affrontare un deficit di quasi 2 miliardi di sterline (circa 2,26 miliardi di euro) entro il biennio 2027/2028. Come riporta il quotidiano "Financial Times", il ministero della Salute e il ministero delle Finanze hanno avuto difficili discussioni su come finanziare il programma. In particolare, è stato deciso che alcuni dei 40 progetti ospedalieri verranno fermati, soprattutto data la necessità di dare priorità ai lavori urgenti per riparare cinque ospedali i cui tetti sono a rischio di crollo. L'impegno a costruire 40 nuovi ospedali era al centro del manifesto elettorale del 2019 dell'ex premier Boris Johnson.(Rel)