Speciale scuola: Milano, Di Mario (Preside Carducci), gesto brutale e violento, non accettiamo logica da curva

- Un gesto, certo di qualche isolato, ma" brutale, brutto, violento, pesante". Così il preside del Liceo classico Carducci di Milano, Andrea Di Mario, definisce in una circolare pubblicata sul sito della scuola, dopo che di fronte all’ingresso del liceo, sono state affisse le immagini, capovolte, del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. "Sono innanzitutto dispiaciuto per le figure istituzionali coinvolte; sono dispiaciuto anche per tutti gli studenti del liceo, che hanno dovuto assistere a questo spettacolo misero mentre entravano a scuola, come ogni giorno. Siamo tutti dispiaciuti - prosegue - perché non ci riconosciamo in questo linguaggio, in questi modi che sono per noi completamente inediti e preoccupanti e che rifiutiamo". "Gli studenti del liceo - ha sottolineato il preside - immediatamente si sono dissociati tramite i loro rappresentanti e la comunità scolastica tutta, studenti, docenti, non docenti, ex studenti - di tutte le età - condanna nel modo più netto l’atto di intimidazione avvenuto. Il Liceo Classico Statale 'Giosuè Carducci' di Milano è da sempre e sempre più uno spazio plurimo, aperto, pacifico: democratico. Abbiamo ricevuto un danno, doloroso, rispetto a tutto quello che in questa scuola si sta facendo e non vogliamo che i nostri studenti siano vittima di un circuito, banale, che banalizza la stessa lettura della realtà. Continueremo come sempre e sempre più a promuovere i valori della democrazia, della tolleranza e del pluralismo indicati nella Costituzione, mantenendo sempre spalancata la porta del dialogo educativo, anche con chi, come in questo caso, eventualmente se ne è discostato, fermo restando l'impegno a cercare di individuare e perseguire le responsabilità del gesto". "In questa scuola si insegnano in modo rigoroso le materie di studio, ma, dico sempre che il Carducci è anche una scuola di politica, perché qui gli studenti hanno la possibilità di apprendere a praticare il culto della rappresentanza, del confronto ... Il carducciano è rigoroso e non accetta la logica da curva violenta".... " (Rem)