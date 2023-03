Speciale scuola: Balboni (Fd'I), sinistra condanni aggressioni a studenti di Azione Universitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sinistra abbia adesso il coraggio di condannare l'aggressione avvenuta a Bologna nel maggio dello scorso anno agli studenti di Azione Universitaria che ha portato al ferimento di alcuni nostri ragazzi e per la quale oggi la magistratura ha disposto l'apertura di un'indagine nei confronti di otto attivisti dell'area antagonista". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Alberto Balboni, presidente della commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama. "La violenza deve sempre essere condannata in maniera ferma da qualunque parte essa provenga, non è accettabile una visione a senso unico come è accaduto per i fatti di Firenze. Ci aspettiamo perciò parole di condanna anche da parte di Schlein e Conte", conclude. (Com)