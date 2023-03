Bosnia: stampa locale, Ryanair apre una base all'aeroporto di Sarajevo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di volo low cost Ryanair aprirà una base all'aeroporto di Sarajevo, andando così a riempire il posto che ha lasciato WizzAir il primo novembre dell'anno scorso. A dirlo è Petar Vojinovic, esperto di aeronautica serbo, ripreso dall'emittente "N1". "Secondo quello che circola nei nostri ambienti, l'aeroporto di Sarajevo ha definito il contratto con la compagnia aerea a basso costo Ryanair. Sarajevo non è stata fortunata a dover rinunciare alla WizzAir, ma nonostante la perdita è riuscita a compensare il danno", ha detto Vojinovic, ricordando che lo scalo bosniaco ha registrato nel mese di gennaio il suo nuovo record di passeggeri, circa 61 mila presenze, migliorando le cifre rispetto al gennaio dello scorso anno e dell'anno 2020. E' di ieri la notizia che l'aeroporto di Sarajevo ha firmato un contratto per la concessione di una base di aeromobili con una "compagnia aerea mondiale" la quale sarà operativa "entro il mese di maggio". Lo stesso aeroporto però non ha fornito per ora ulteriori dettagli sull'operazione.(Seb)