Fvg: Ires, occupazione femminile al 60 per cento, ma una donna su tre lavora part time

- La forbice si riduce, ma resta elevata. In Friuli Venezia Giulia il tasso di occupazione femminile è del 60,2 per cento, a fronte di un tasso maschile pari al 74,4 per cento. Una forbice, appunto, di oltre 14 punti che, sebbene in diminuzione dell’ultimo triennio, resta superiore al dato del 2018. Sono i numeri di un’indagine condotta dai ricercatori dell’Ires Friuli Venezia Giulia, Chiara Cristini e Alessandro Russo, che, a pochi giorni dalla Giornata internazionale della donna, fotografa un gender gap ancora significativo nel mercato del lavoro regionale. Il divario cresce al crescere dell’età, raggiungendo i 24,2 punti percentuali nella fascia tra i 35 e i 44 anni. “Tra i motivi, rimane la difficoltà di gestire lavoro e famiglia”, spiegano i ricercatori. “L’età media al parto per le madri è di 32,28 anni e l’evento rappresenta ancora uno spartiacque nelle opportunità lavorative, di carriera e di orario per molte donne”. Nel 2021 una donna su tre (33,9 per cento) ha un lavoro a tempo parziale: la percentuale è scesa rispetto quota al 2018 (quando era il 35,1 per cento), ma presenta un andamento crescente nell’ultimo triennio. “Vale la pena ricordare come questa forma di orario non sia solo una soluzione di conciliazione dei tempi, ma sia anche involontaria e vada a impattare sul livello di reddito, sulle opportunità di crescita professionale e, nel lungo periodo, anche sulle pensioni”, sottolineano dall’Ires. (Frt)