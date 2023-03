Fvg: Ires, differenza retributiva tra uomini e donne al 35,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Friuli Venezia Giulia il gender pay gap, ovvero la differenza retributiva tra uomini e donne, è pari al 35,5 per cento. Lo certifica un’indagine condotta dai ricercatori dell’Ires Friuli Venezia Giulia, Chiara Cristini e Alessandro Russo. Sulla differenza di retribuzioni pesano orario di lavoro, tipologia di contratto e settore di appartenenza. In particolare, il divario più ampio si registra tra gli operai (42,7 per cento), gli impiegati (38 per cento) e i dirigenti (30,8 per cento). Qualifiche in cui resiste il “soffitto di cristallo”: le donne sono solo il 14,9 per cento dei dirigenti, mentre poco più di una donna su quattro è un quadro. Il maggiore differenziale retributivo si riscontra nel settore dei servizi, dove è pari al 33,8 per cento, seguito dal commercio e dal manifatturiero. Nella ristorazione il divario è dell’11,9 per cento e nell’edilizia del 6,7 per cento. Nei primi nove mesi del 2022 le assunzioni stagionali e intermittenti hanno assorbito in maggioranza proprio le donne, mentre il lavoro a tempo indeterminato ha riguardato prevalentemente gli uomini. Complessivamente, su 100 donne assunte, poco più di 12 sono a tempo indeterminato, mentre su 100 uomini assunti, 16 possono contare su questo tipo di contratto. Eppure, per titolo di studio le donne primeggiano: in Friuli Venezia Giulia, su 100 uomini occupati poco più della metà (54,4 per cento) è diplomata e il 17,7 per cento laureata. Tra le donne la quota di diplomate è del 47,6 per cento, ma le laureate raggiungono il 30,9 per cento. Tra le coppie che vivono in regione, in oltre la metà dei casi entrambi i partner lavorano: è occupato il 55,8 per cento delle coppie, un dato superiore di dieci punti percentuali rispetto alla media nazionale. (Frt)