Veneto: Giunta approva investimenti per oltre quattro milioni di euro in Ulss regionali

- La Giunta regionale ha approvato una delibera che concede alle aziende sanitarie della Regione Veneto di svolgere investimenti grazie allo stanziamento di 4.234.635,26 euro. Le risorse saranno impiegate per acquistare dotazioni tecnologiche, servizi o per ristrutturazioni nelle Ulss 1 Dolomiti, Ulss 6 Euganea, Ulss 7 Pedemontana, Ulss 8 Berica. Inoltre, sono stati stanziati ulteriori 450 mila euro per alcuni lavori autorizzati all'Ospedale dell'Angelo di Mestre. "I progetti e i finanziamenti approvati – ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin - sono stati proposti dalle aziende sanitarie. Queste hanno saputo valutare le proprie esigenze e hanno avanzato proposte accompagnate da valutazioni tecniche pertinenti e coerenti con la programmazione". "La fonte principale delle risorse nell'ambito della sanità, a disposizione per finanziare gli investimenti in ambito sanitario – ha concluso - è rappresentata dai finanziamenti statali in conto capitale e da quote di risorse del Fondo sanitario regionale ripartito annualmente. Nel corso del 2022, è stato possibile destinare dapprima 84.000.000 euro a cui si sono aggiunti 168.000.000 euro quale accantonamento per il finanziamento di progetti di investimento degli enti del Servizio sanitario regionale, da sottoporre al parere della Crite, di cui l'autorizzazione da parte della Giunta regionale rappresenta l'atto finale". (Rev)