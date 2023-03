Fisco: ministero Economia, entrate tributarie 2022 in crescita di 48,4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che nel corso del 2022 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica sono state pari a 544.528 milioni di euro, con un incremento di 48.484 milioni di euro rispetto al 2021 (+9,8 per cento). L'incremento di gettito - riferisce una nota - registrato nel periodo in esame è influenzato principalmente dai seguenti fattori: dal trascinamento degli effetti positivi sulle entrate che si sono determinati a partire dal 2021, dagli effetti del dl n. 34/2020 (decreto Rilancio) e del dl n. 104/2020 (decreto Agosto), che nel biennio 2020-2021 avevano disposto proroghe, sospensioni e ripresa dei versamenti tributari, dagli effetti dell'incremento dei prezzi al consumo, che hanno sostenuto, in particolare, il gettito dell'Iva e dalla crescita sostenuta del Pil 2021 (+7,5 per cento) che ha influenzato l'incremento di gettito delle imposte autoliquidate (Irpef +21,9 per cento, Ires +43,4 per cento). Il primo marzo l'Istat ha diffuso i dati del Pil e dell'indebitamento delle Amministrazioni pubbliche del triennio 2020-2022 e ha certificato che nel 2022 il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato è aumentato del 6,8 per cento. Rispetto al 2021, in termini reali, l'incremento del PIL è stato pari al 3,7 per cento, i consumi finali nazionali sono cresciuti del 3,5 per cento e gli investimenti fissi lordi del 9,4 per cento; il rapporto tra deficit e Pil è risultato pari a -8,0 per cento a fronte del -9,0 per cento del 2021. A dicembre 2022 le entrate tributarie sono state pari a 58.512 milioni di euro (+3.822 milioni di euro, +7,0 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2021). In particolare, le imposte dirette hanno registrato un aumento del gettito di 2.273 milioni di euro (+9,0 per cento) e le imposte indirette un incremento pari a 1.549 milioni di euro (+5,3 per cento). Nel 2022 le imposte dirette hanno mostrato un aumento di 26.234 milioni di euro (+9,7 per cento). Il gettito dell'Irpef ha registrato un aumento di 7.635 milioni di euro (+3,9 per cento). (segue) (Com)