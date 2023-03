Fisco: ministero Economia, entrate tributarie 2022 in crescita di 48,4 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, le ritenute effettuate sui redditi dei dipendenti del settore privato hanno segnato un incremento di 1.158 milioni di euro (+1,4 per cento) e le ritenute lavoratori autonomi di 776 milioni di euro (+6,6 per cento) mentre le ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico hanno registrato un aumento di 1.681 milioni di euro (+1,0 per cento). I versamenti in autoliquidazione hanno segnato un incremento di 4.127 milioni di euro (+21,9 per cento). Significativi incrementi di gettito si sono registrati per l'imposta sostitutiva sul valore attivo fondi pensioni (+1.046 milioni di euro, +103,0 per cento) attribuibili sia al positivo andamento degli investimenti in essere in forme pensionistiche complementari a fine 2021, rispetto al 2020, sia agli andamenti favorevoli dei rendimenti. Si segnala l'incremento del gettito dell'Ires pari a 13.805 milioni di euro (+43,4 per cento) legato all'aumento del numero dei contribuenti e dei versamenti medi. Infine, l'imposta sostitutiva sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale ha mostrato una diminuzione pari a 1.648 milioni di euro (-15,6 per cento) mentre si registra un incremento per le ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche di 867 milioni di euro (+32,1 per cento). Le imposte indirette, nel 2022, hanno registrato un incremento di gettito di 22.250 milioni di euro (+9,8 per cento). All'andamento positivo ha contribuito l'Iva, con un aumento del gettito di 23.646 milioni di euro (+16,0 per cento); in particolare, la componente relativa agli scambi interni ha evidenziato un incremento di 16.371 milioni di euro (+12,3 per cento), mentre l'Iva sulle importazioni ha registrato un aumento di 7.275 milioni di euro (+47,3 per cento). Quest'ultimo risultato è legato, in larga parte, all'andamento del prezzo del petrolio che è risultato in crescita. (segue) (Com)