Fisco: ministero Economia, entrate tributarie 2022 in crescita di 48,4 miliardi di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le altre imposte indirette, hanno registrato andamenti positivi le entrate dell'imposta di bollo (+568 milioni di euro, +8,1 per cento), dell'imposta di registro (+398 milioni di euro, +7,8 per cento) e dell'imposta sulle assicurazioni (+40 milioni di euro, +1,0 per cento). Le entrate relative ai giochi hanno mostrato un aumento di 2.102 milioni di euro (+16,8 per cento). Il gettito del 2022 relativo alle entrate tributarie erariali derivanti da attività di accertamento e controllo ha evidenziato un incremento pari a 3.684 milioni di euro (+42,9 per cento) di cui: 2.288 milioni di euro (+54,3 per cento) sono affluiti dalle imposte dirette e 1.396 milioni di euro (+31,9 per cento) dalle imposte indirette. Il confronto con lo stesso periodo del 2021 non risulta omogeneo in quanto in tale anno le attività di riscossione erano state sospese fino al 31 agosto (Decreto legge n. 73/2021, cosiddetto "decreto sostegni-bis"). Sul sito del Dipartimento delle Finanze è disponibile il Bollettino delle entrate tributarie del periodo gennaio-dicembre 2022, corredato dalle appendici statistiche, e la relativa Nota tecnica che illustra in sintesi i principali contenuti del documento. (Com)