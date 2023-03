Russia: ministero Finanze, ricavi di petrolio e gas in calo del 46 per cento all'inizio 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi dalla vendita del petrolio e del gas della Russia nei primi due mesi del 2023 sono diminuiti del 46 per cento a 947 miliardi di rubli (11,8 miliardi di euro). A renderlo notto in un comunicato è stato il ministero delle Finanze russo. "I ricavi del petrolio e del gas sono ammontati a 947 miliardi di rubli e sono diminuiti del 46 per cento su base annua, principalmente a causa di una diminuzione del prezzo di greggio Urals e di una riduzione delle esportazioni di gas naturale", si legge nella nota. Tuttavia, il dicastero prevede una graduale ripresa delle entrate fiscali del settore petrolifero. "Gli emendamenti adottati alla legislazione fiscale contribuiranno ad un graduale recupero delle entrate fiscali dal settore petrolifero, specialmente nella seconda metà di quest'anno", si aggiunge.(Rum)