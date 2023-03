Fvg: assessore Finanze, 1,8 milioni di euro di anticipazioni a tre Comuni per progetti Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Friuli Venezia Giulia ha anticipato un totale di 1 milione 818 mila euro per la realizzazione di progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai comuni di Tolmezzo, Zuglio e Cercivento. Secondo l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, “mettere i Comuni nelle condizioni di procedere con l'iter progettuale e con i lavori” è “fondamentale per contribuire alla crescita e allo sviluppo del territorio”. La somma è stata erogata dal fondo da cinque milioni di euro, creato dalla Regione proprio per supportare i Comuni più piccoli alle prese con i progetti del Pnrr. Come previsto dalla legge di stabilità 2023, possono accedere alle anticipazioni i Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti che abbiano già presentato la richiesta e che presentino un effettivo fabbisogno di cassa. (Frt)