Speciale scuola: Malpezzi (Pd), Firenze e Milano unite da grande messaggio civiltà

22 luglio 2021

- "Con una bellissima lettera dal grande valore educativo, il dirigente scolastico del liceo 'Carducci' di Milano ha condannato il gesto 'brutto brutale e violento' - seppure isolato -. Ha espresso il suo dispiacere per le figure coinvolte, per gli studenti, per il personale scolastico perché non si riconoscono in quel linguaggio, in quei modi preoccupanti che rifiutano. Ma ha anche ribadito il lavoro che ogni giorno si fa nella sua scuola per promuovere i valori della democrazia, della tolleranza e del pluralismo indicati nella Costituzione, mantenendo sempre spalancata la porta del dialogo educativo e del rispetto reciproco". Lo scrive su Facebook Simona Malpezzi, capogruppo del Partito democratico in Senato. "I dirigenti fanno il loro lavoro: condannano fermamente ciò che è violenza, suscitano una riflessione, promuovono il dibattito - continua la parlamentare -. Ed è bello vedere anche le reazioni degli studenti che si sono dissociati proprio perché non si sono riconosciuti in quel gesto. Si fa così! Firenze e Milano unite da un unico messaggio di grande civiltà, di educazione. Lezioni che vengono dalla scuola di cui dobbiamo essere orgogliosi. Lezioni che vengono da due dirigenti scolastici che ringraziamo". (Rin)