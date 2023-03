Speciale difesa: Pentagono, la Cina potrebbe utilizzare le gru portuali come strumenti di spionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa Usa teme che la Cina possa fare uso delle grandi gru da banchina nei principali porti merci degli Stati Uniti come strumenti di spionaggio. Secondo il quotidiano "Wall Street Journal", "alcuni funzionari della sicurezza nazionale e del Pentagono" ritengono che le grandi gru da banchina prodotte dall'azienda cinese Zpmc possano essere utilizzate da Pechino alla stregua di "cavalli di Troia". Si tratta di gru "ben costruite e relativamente poco costose", che contengono "sofisticati sensori in grado di registrare e localizzare la provenienza e la destinazione dei container". Il Pentagono teme che la Cina possa attingere ai dati elaborati da quei sensori per carpire informazioni in merito alla logistica delle operazioni militari statunitensi all'estero. Commentando le indiscrezioni, l'ex funzionario del controspionaggio statunitense Bill Evanina ha ipotizzato inoltre che all'occorrenza, le gru possano essere in qualche modo comandate da remoto per danneggiare il flusso delle merci negli Stati Uniti. "Le gru possono essere la nuova Huawei", ha dichiarato Evanina al "Wall Street Journal", riferendosi al colosso cinese della telefonia mobile i cui apparecchi elettronici sono stati di fatto banditi dagli Stati Uniti, proprio a causa del loro rischio potenziale per la sicurezza nazionale. Ad una richiesta di commento da parte del quotidiano statunitense, un funzionario dell'ambasciata cinese a Washington ha descritto le preoccupazioni in merito alle gru da banchina cinesi come mere speculazioni "alimentate dalla paranoia". (Was)