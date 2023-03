Speciale difesa: re Giordania Abdullah II invita a ridurre escalation nei Territori palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario calmare e ridurre l'escalation nei Territori palestinesi e fermare qualsiasi misura unilaterale che destabilizzi l’area e comprometta le possibilità di raggiungere la pace. Lo ha dichiarato il re della Giordania Abdullah II durante un incontro ad Amman con il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, che si trova in visita nella regione. Secondo l’agenzia di stampa giordana “Petra”, in questa occasione il sovrano hascemita ha evidenziato la necessità di “intensificare gli sforzi per creare un orizzonte politico che apra la strada al rilancio dei negoziati tra palestinesi e israeliani per raggiungere una pace giusta e globale basata sulla soluzione dei due Stati”. Il re ha ribadito l'importanza di stabilire uno stato palestinese indipendente, sovrano e vitale secondo i confini del 4 giugno 1967 e con Gerusalemme est come capitale. I due hanno inoltre discusso del partenariato strategico tra Giordania e Stati Uniti, in particolare nel campo della difesa, e di diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune. (Lib)