Veneto: Conad dona 40 mila euro a pediatria ospedale Ca' Foncello di Treviso

- Conad ha donato 40 mila euro al reparto di Pediatria dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. "La somma è stata raccolta nell'ambito dell'iniziativa solidale ‘Con tutto il cuore, colleziona gesti d'amore’, realizzata in partnership con Goofy by Egae e attivata a fine 2022 nei punti vendita Conad”, hanno spiegato il presidente di Dao, Ezio Gobbi, e il direttore operativo di Cia, Valentino Colantuono. L'iniziativa ha permesso, complessivamente, la donazione di oltre 2,2 milioni di euro a favore di 25 ospedali italiani e dei loro reparti pediatrici. "Ringrazio Conad per la sensibilità e la generosità dimostrata nei confronti della nostra Azienda, e della Pediatria in particolare”, ha affermato il direttore generale Ulss 2, Francesco Benazzi. “Grazie infatti ai 40 mila euro donati da Conad sarà attivato, dall'Unità operativa di Pediatria del Ca' Foncello, un servizio di polisonnografia rivolto agli utenti pediatrici di tutta l'azienda sanitaria e che potenzialmente potrà essere destinato anche ai bambini di altre Ulss del Veneto, vista la scarsità di reparti pediatrici in grado di eseguire questa tipologia di indagine, altamente specialistica", ha proseguito. Oltre a questo, grazie alla donazione, è prevista la formazione di due medici Ulss 2 e la condivisione con tutti i reparti pediatrici aziendali. (Rev)