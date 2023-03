Trasporti: Fiorani (Rfi), chiusura anello ferroviario sarà per Roma come nuovo Gra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il 2029 Roma "avrà un grande anello che consentirà ai treni percorrere il perimetro intorno alla Capitale entrando all'interno dell'anello solo per fare le fermate necessarie e quindi evitando di intasare". Lo ha detto l'amministratore delegato di Rfi, Vera Fiorani, nel corso del dibattito pubblico sul progetto "Chiusura Anello ferroviario di Roma", che si è tenuto questa mattina in Campidoglio a Roma. "Oggi avviamo questa ulteriore fase della chiusura dell'anello ferroviario di Roma - ha spiegato -. Una parte molto importante dell'anello è già stata realizzata ed è entrata in servizio alla fine del 2021, a binario unico. Ora noi raddoppieremo questa linea - che diventerà a doppio binario - per il Giubileo e con il Dibattito pubblico che apriamo oggi procederemo per altri due lotti della chiusura dell'anello ferroviario. Avremo un Grande raccordo anulare di tipo ferroviario - ha aggiunto -, un grande anello che consentirà ai treni percorrere il perimetro intorno a Roma raggiungendo le destinazioni che il servizio ferroviario prevederà entrando all'interno dell'anello solo per fare le fermate necessarie e quindi evitando di intasare, una filosofia molto simile al Gra". (Rer)