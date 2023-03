Egitto: Fondo sovrano, attesi 4 miliardi di investimenti dai Paesi del Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto prevede che gli investimenti da parte dei Paesi del Golfo raggiungano i 4 miliardi di dollari, dopo che il governo ha offerto in borsa le quote di diverse società statali. Lo ha affermato l’amministratore delegato del Fondo sovrano d’Egitto, Ayman Suleiman, in un’intervista a “Cnbc Arabia”, durante la quale ha riferito che investitori del Qatar hanno mostrato il desiderio di “ritornare nel mercato egiziano”, soprattutto in settori quali logistica e fertilizzanti. Intanto, fonti di “Agenzia Nova” hanno dichiarato che gli investimenti a cui si fa riferimento provengono soprattutto da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. I settori maggiormente interessati sono energia e cemento, mentre gli accordi nel settore bancario e assicurativo sono stati bloccati dopo che gli investitori del Golfo hanno chiesto di valutare le società in sterline egiziane e non in dollari. A tal proposito, Suleiman ha fatto sapere che gli investimenti all'interno della piattaforma congiunta tra Egitto ed Emirati Arabi Uniti, lanciata nel 2019 con l’obiettivo di raggiungere i 20 miliardi di dollari in dieci, ammontano a 5 miliardi di dollari, ma si prevede una forte crescita nel prossimo periodo. (segue) (Cae)