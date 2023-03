Egitto: Fondo sovrano, attesi 4 miliardi di investimenti dai Paesi del Golfo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa il piano del governo egiziano, questo prevede di quotare 32 società durante l’anno in corso attraverso “offerte iniziali in borsa o a investitori strategici”. "I grandi investitori parteciperanno anche alla ristrutturazione e all'espansione delle linee di produzione delle società, aumentando il loro capitale", aveva affermato il mese scorso il premier Mostafa Madbouly, precisando che l’obiettivo è "aumentare la partecipazione dei cittadini e del settore privato al processo di sviluppo e la loro gestione e partecipazione nelle istituzioni pubbliche che sono state di proprietà dello Stato”. Nei prossimi giorni, è previsto l’annuncio per l’aggiudicazione di investimenti in sette alberghi di proprietà del governo. Un piano egiziano per vendere partecipazioni di società pubbliche era stato annunciato per la prima volta nel marzo 2018, quando Il Cairo si era detta intenzionata ad offrire quote di minoranza in 23 società in borsa, nell'ambito di un programma per raccogliere 80 miliardi di sterline entro 24-30 mesi. Poi, nel dicembre scorso, il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato un prestito di 3 miliardi di dollari Usa da destinare al Paese nordafricano in 46 mesi nel quadro di un piano che prevede, tra le diverse misure, il ritiro dello Stato da alcuni settori economici al fine di favorire la crescita del settore privato. (segue) (Cae)