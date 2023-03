Egitto: Fondo sovrano, attesi 4 miliardi di investimenti dai Paesi del Golfo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come emerso dai dati della Borsa egiziana del gennaio scorso, i fondi d’investimento dei Paesi del Golfo sono intervenuti per arginare il calo del valore della sterlina egiziana rispetto al dollaro acquistando buoni del tesoro egiziani, per un valore di 7,18 miliardi di sterline (circa 250 milioni di dollari). I fondi hanno salvato la sterlina da un crollo storico, dopo aver raggiunto quota 32 per un dollaro, vendendo dollari per acquistare obbligazioni emesse nella valuta locale egiziana. I fondi hanno acquistato obbligazioni con scadenza 20 ottobre 2025. Nell’agosto dello scorso anno, la Banca centrale egiziana aveva riferito che i depositi dei Paesi del Golfo nel primo trimestre del 2022 erano stati pari a circa 13 miliardi di dollari, oltre a quelli esistenti di 15 miliardi di dollari, portando il totale a quasi 28 miliardi, pari al 75,5 per cento delle riserve valutarie alla fine di marzo 2022. I depositi del Golfo sono aumentati durante il primo trimestre del 2022, a seguito dell'ottenimento da parte dell'Egitto di cinque miliardi di dollari dagli Emirati Arabi Uniti, cinque miliardi di dollari dall'Arabia Saudita e tre miliardi di dollari dal Qatar, sotto forma di depositi a breve termine. (Cae)