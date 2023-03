Mobilità: novità per i monopattini a Roma, sanzioni per uso responsabile e nuovi parcheggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Helbiz, leader nella micro-mobilità elettrica in Italia, introduce importanti novità nella città di Roma per promuovere un utilizzo più responsabile e funzionale della propria flotta di monopattini elettrici di ultima generazione, a tutela dei cittadini e del decoro urbano. In particolare, sarà introdotto un nuovo sistema di sanzioni per penalizzare gli utenti che non rispettino le condizioni di utilizzo e il codice della strada. Ad essi saranno infatti addebitati tutti i costi relativi a multe, rimozioni dei veicoli non parcheggiati correttamente ed eventuali comportamenti non virtuosi da parte degli utenti. Nell'eventualità di una reiterazione del comportamento scorretto, Helbiz addebiterà all'utente una specifica penale che, in caso di parcheggio su marciapiede con conseguente ostacolo al traffico pedonale, potrà arrivare fino a 30 euro. Inoltre, Helbiz ha identificato, in base alle esigenze dei propri utenti della Capitale 180 stalli virtuali e fisici, entro i quali gli utenti dovranno parcheggiare fino ad un massimo di 5 monopattini per postazione. Grazie a questa nuova strategia operativa, Helbiz ha abbattuto le tariffe per la corsa semplice, che attualmente è di 0,50 euro allo sblocco e 0,12 euro al minuto. L'utente ha la possibilità di parcheggiare fuori dalle aree di sosta previste, con un margine di tolleranza, a fronte di un supplemento. (segue) (Com)