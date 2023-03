Mobilità: novità per i monopattini a Roma, sanzioni per uso responsabile e nuovi parcheggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stazioni di parcheggio sono state individuate in prossimità di stazioni della metropolitana, fermate degli autobus e dei principali snodi per la mobilità all' interno di Roma Capitale. Helbiz coprirà a Roma un'area operativa più vasta che includerà anche quartieri periferici con l'obiettivo di portare i benefici della micro-mobilità ad un'utenza sempre più ampia. Inoltre Helbiz, nelle prossime settimane, rilascerà un aggiornamento dell' App che cui permetterà l' identificazione degli utenti attraverso Spid – Sistema pubblico d'identità digitale vietando il noleggio ai minori di 18 anni. "Helbiz è un'azienda che pone grande attenzione alla sostenibilità e al decoro urbano e crede fortemente nell'importanza della micro-mobilità come strumento per migliorare la vivibilità cittadina. Il sistema di sanzioni che adotteremo è mirato a tutelare sempre meglio una città unica al mondo come Roma, i suoi cittadini e turisti che vivono quotidianamente, scoraggiando l'adozione di comportamenti scorretti - dichiara Luca Santambrogio, Country Manager di Helbiz –. Crediamo che l'adozione abituale di comportamenti virtuosi dipenda sia da interventi tecnologici che da un sistema di misure disciplinari in grado di sensibilizzare concretamente gli utenti" (Com)