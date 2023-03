Migranti: Commissione Ue, ricevuta lettera da governo italiano, risponderemo a breve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha ricevuto la lettera inviata dal primo ministro italiano, Giorgia Meloni, sul tema migranti e "risponderà a breve". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue per gli Affari interni, le migrazioni e la sicurezza interna, Anitta Hipper, nel corso della conferenza giornaliera a Bruxelles. "Abbiamo ricevuto la lettera e risponderemo a breve. Siamo anche pienamente d'accordo sulla necessità di agire ed è per questo che la presidente ha anche esortato a raddoppiare i nostri sforzi per rispettare il Patto sulla migrazione", ha detto Hipper. "Allo stesso tempo, dobbiamo proseguire con l'ordine di attuazione del piano d'azione per il Mediterraneo centrale e altre misure operative", ha concluso la portavoce della Commissione Ue. (Beb)