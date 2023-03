Olimpiadi 2026: Zaia, Giochi paralimpici siano accessibili a tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 saranno accessibili a tutti. Questo l'obiettivo rimarcato da Luca Zaia, presidente della regione Veneto, per ricordare che oggi mancano tre anni esatti all'avvio della manifestazione. "La cerimonia di apertura si terrà all'Arena di Verona: un palcoscenico formidabile, fatto di storia, arte e cultura. L'Anfiteatro sarà il simbolo di come le Paralimpiadi invernali, così come le Olimpiadi, dovranno essere inclusive: vogliamo che tutti gli impianti, tutte le venue, tutti i collegamenti possano essere accessibili anche alle persone con disabilità. Quelli di Milano Cortina saranno i primi Giochi olimpici completamente accessibili per il pubblico e tutti i protagonisti della kermesse. Quest'obiettivo è 'alto' e sfidante, come nelle migliori competizioni: ma stiamo lavorando con estrema concretezza e sinergia per raggiungerlo, unendo le competenze di Fondazione, Società Infrastrutture, ministeri e Coni", ha poi aggiunto. Ad un mese dalla cerimonia dell'alzabandiera a Cortina e Milano, Zaia ha sottolineato: "Con una infrastruttura come lo sliding center che, primo in Italia, potrà ospitare anche il parabob, e un anfiteatro accessibile per le cerimonie di chiusura delle Olimpiadi e di apertura delle Paralimpiadi, lasceremo sul territorio un segno evidente. Un'eredità e degli investimenti di assoluto rilievo che, anche al termine dei Giochi invernali del 2026, consentiranno a tutti di assistere e partecipare agli eventi, limitando al massimo ogni barriera. Ci si può arrivare con un'attenta progettazione e trovando le giuste soluzioni per conciliare tutela monumentale e tecnologie, per favorire l'accesso a tutti gli appassionati di sport e cultura". (Rev)