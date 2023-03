India: otto partiti accusano governo di “uso improprio” agenzie centrali contro opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettera è stata inviata in seguito alla vicenda giudiziaria di Manish Sisodia, vicecapo del governo del Territorio di Nuova Delhi, esponente dell’Aap, coinvolto in una presunta truffa sulle accise degli alcolici. Il politico è stato arrestato il 26 febbraio dal Central Bureau of Investigation (Cbi) ed è in custodia dell’agenzia investigativa centrale fino al 20 marzo per ordine di un tribunale della capitale. Si è dimesso dal governo, nel quale era titolare di 18 ministeri. Prima di Sisodia è stato arrestato un altro ministro, Satyendra Kumar Jain, indagato per presunta corruzione dall’Enforcement Directorate (Ed), agenzia del ministero delle Finanze. L’Aap ha contestato entrambe le inchieste, alle quali ha attribuito motivazioni politiche. I firmatari hanno anche accusato i governatori del Partito del popolo indiano (Bjp) di ostacolare l’azione di governo negli Stati governati da altri partiti (i governatori sono figure di garanzia che svolgono a livello statale una funzione corrispondente a quella del presidente della Repubblica a livello centrale). (segue) (Inn)