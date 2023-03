India: otto partiti accusano governo di “uso improprio” agenzie centrali contro opposizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione, non è tra i firmatari della lettera benché l’accusa al governo del Bjp di usare le inchieste come strumenti politici sia un suo tema ricorrente. Il caso più recente che vede coinvolto il Congresso è quello di Pawan Khera, responsabile del dipartimento media e pubblicità, arrestato il 23 febbraio in seguito a una denuncia presentata da un esponente del Bjp nello Stato dell’Assam per varie ipotesi di reato: promozione dell’inimicizia per motivi di religione, razza, luogo di nascita o residenza, lingua; dichiarazioni dannose per l’interesse nazionale; diffamazione e ingiurie volte a turbare la pace. All’origine c’è una conferenza stampa del 17 febbraio in cui Khera ha storpiato il nome del premier chiamandolo “Narendra Gautam Das Modi”. Il nome completo del capo del governo è Narendrabhai Damodardas Modi; il secondo nome, Damodardas, è quello di suo padre, come è tradizione nel Gujarat, lo Stato di origine. Gautam, invece, fa riferimento all’imprenditore Gautam Adani, il cui conglomerato è da settimane al centro di una tempesta finanziaria su cui l’opposizione ha chiesto un’inchiesta parlamentare, per fare chiarezza sugli investimenti delle società pubbliche nel gruppo. Khera ha ottenuto dalla Corte suprema la libertà su cauzione fino al 17 marzo in attesa che un tribunale di Nuova Delhi si occupi del suo caso. (Inn)