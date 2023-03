Fisco: Damiani (Fi), bene Leo su tre aliquote Irpef, direzione auspicata da Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del viceministro dell'Economia Leo "sulla riduzione a tre delle aliquote Irpef vanno esattamente nella direzione da sempre auspicata da Forza Italia". Lo sottolinea il senatore Dario Damiani, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio, commentando positivamente l'ipotesi a cui il governo sta lavorando, come riferito dal viceministro con delega al fisco. "Il governo intende procedere non solo a una riduzione delle aliquote ma anche alla revisione complessiva delle tax expenditures, rivedendo detrazioni e deduzioni. Una riforma organica del sistema è proprio ciò che chiediamo da sempre, per noi non è mai stato solo uno slogan da campagna elettorale. Bene dunque che si lavori da subito in questa direzione, attraverso provvedimenti in linea con le proposte di Forza Italia, a tutto vantaggio delle famiglie e del ceto medio", aggiunge. (Rin)