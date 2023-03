Siria: terremoto, colloqui tra governo e Onu su coordinamento aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Siria, Hussein Arnous, ha incontrato il coordinatore residente delle Nazioni Unite, Moustafa bin al Maleeh, per discutere i modi per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le istituzioni governative siriane e le agenzie delle Nazioni Unite coinvolte nel lavoro umanitario e di soccorso dopo il terremoto che ha colpito la Siria e la Turchia il 6 febbraio. Lo rende noto l'agenzia di stampa filogovernativa “Sana”. Le parti hanno esaminato le proposte per arrivare a una rapida ripresa e al ritorno dell'attività economica e sociale nelle province colpite. Arnous ha sottolineato che "le enormi perdite subite dal Paese richiedono il sostegno delle Nazioni Unite e della comunità internazionale", evidenziando che il governo siriano ha fornito tutte le agevolazioni alle Nazioni Unite per svolgere il proprio ruolo per mitigare gli effetti del terremoto. Da parte sua, Bin al Maleeh ha sottolineato la disponibilità delle agenzie delle Nazioni Unite a fornire tutto il sostegno e l'assistenza ai settori colpiti dal terremoto, come la sanità, l'istruzione e l'agricoltura, al fine di ottenere una "rapida ripresa”. (Res)