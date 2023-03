Speciale difesa: Regno Unito, ritardi nelle attività del fondo internazionale per armi in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività del fondo internazionale da 520 milioni di sterline (588 milioni di euro), gestito dal ministero della Difesa del Regno Unito, per fornire nuove armi all'Ucraina hanno subito dei ritardi e sinora sono stati stanziati solo 200 milioni di sterline (226 milioni di euro). Secondo quanto riferisce il quotidiano "The Guardian", si teme che il fondo non riuscirà a fornire armi alle forze di Kiev "sino a quest'estate". Il fondo, gestito dal Regno Unito in collaborazione con altri sei Paesi europei, ha subito dei ritardi per via del mancato adempimento delle scadenze, con il ministero della Difesa britannico che ha ammesso che l'assegnazione dei contratti "ha inevitabilmente richiesto tempo". Fonti della difesa hanno inoltre riconosciuto che l'alto livello di interesse per reperire urgentemente munizioni per l'Ucraina è stato un fattore di complicazione, ma che un team più ampio sta lavorando alla valutazione delle offerte. (Rel)