I fatti del giorno - Italia (5)

- Migranti: procura Roma apre fascicolo su naufragio Cutro dopo esposto di parlamentari - Un fascicolo è stato aperto in procura a Roma dopo l’esposto dei parlamentari Angelo Bonelli, Ilaria Cucchi e Nicola Fratoianni, sulla morte dei migranti avvenuto sulle coste Calabresi il 26 febbraio. Un atto dovuto, quello dei magistrati capitolini, che decideranno se inviare il fascicolo alla procura di Crotone per competenza territoriale. "Una piccola barca sovraccarica soprattutto in un mare che ha costretto due navi militari a tornare indietro, non può che essere in pericolo. L'evento doveva dunque essere classificato immediatamente come caso Sar". Lo si legge nell’esposto dei parlamentari assistiti dall’avvocato Fabio Anselmo. (Rin)