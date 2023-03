© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuba-Venezuela: Raul Castro a Caracas per il decennale della morte di Hugo Chavez - L'ex presidente di Cuba, Raul Castro, sì è recato sabato sera a Caracas, per partecipare alle cerimonie organizzate dal governo del Venezuela in omaggio al decennale della scomparsa di Hugo Chavez. Il fratello minore di Fidel è stato ricevuto all'aeroporto Simon Bolivar dalla vicepresidente del Venezuela, con delega alla Scienza, Gabriela Jimenez. Oltre a Castro, accompagnato dal vice primo ministro Ramiro Valdés, all'evento hanno presenziato - tra gli altri -, gli ex presidenti di Bolivia e Honduras, Evo Morales e Manuel Zelaya. Per la prima visita all'estero fatta in qualità di presidente di Cuba, nel 2008, l'attuale segretario del Partito comunista, scelse proprio il Venezuela, allora presieduto da Chavez. La giornata dedicata al "Presidente eterno"- in carica dal 1999 al 2013, fatti salvi tre giorni di "colpo di Stato" - prevede, tra le altre cose, discorsi di politici, artisti e letterati. Nato nel 1954, Hugo Chavez è morto il 5 marzo del 2013 a Caracas, a seguito di un cancro diagnosticato due anni prima. Ipotesi diffuse da alti funzionari locali ma mai corroborate da prove ufficiali collocano la morte di Chavez a Cuba e non in Venezuela, avvenuta alla fine del 2012. (segue) (Res)