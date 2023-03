© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: nuovi scontri tra agenti e sostenitori di Castillo, 18 feriti nel sud - È di almeno 18 feriti il bilancio di una nuova giornata di scontri in Perù, tra sostenitori dell'ex presidente, Pedro Castillo, e le forze di sicurezza. Tensioni registrate soprattutto nella città meridionale di Juli, in una regione (Puno) tra quelle in cui più forte è la richiesta di dimissioni della presidente, Dina Boluarte, la convocazione di elezioni anticipate e la scarcerazione di Castillo. Secondo quanto riferiscono le autorità sanitarie, i feriti sono dieci agenti e otto civili: un uomo, riassume la testata "Rpp", presenta una ferita da colpo d'arma da fuoco al braccio destro, e altri due, tra cui un minore di 13 anni, sono intossicati da gas lacrimogeno. Nella giornata, sempre a Juli, inoltre è stato denunciato l'assalto a una sede del potere giudiziario e di un commissariato di polizia. (segue) (Res)