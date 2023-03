I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicaragua: Hrw, Onu rinnovi mandato Gruppo di esperti sui diritti umani - Il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani dovrebbe rinnovare il mandato del gruppo di esperti sul Nicaragua per altri due anni. Lo chiede l'organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw) in un comunicato diffuso oggi. Il gruppo è stato istituito dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel marzo 2022 con un mandato di un anno per indagare sugli abusi commessi dal governo di Ortega. Il gruppo di esperti ha presentato al Consiglio un rapporto che, si legge, trova ragionevoli motivi per concludere che le autorità nicaraguensi hanno commesso violazioni dei diritti umani "diffuse e sistematiche", tra cui omicidio, detenzione, tortura, violenza sessuale, deportazione forzata e persecuzione per motivi politici che equivalgono a crimini contro l'umanità. "Privando 317 nicaraguensi della loro nazionalità, il governo nicaraguense non ha lasciato dubbi sul fatto di essere una delle dittature più spietate della regione", ha affermato Tamara Taraciuk Broner, direttrice ad interim per le Americhe di Hrw. "L'estensione di due anni del mandato del Gruppo di esperti sui diritti umani del Nicaragua invierebbe un forte messaggio al governo Ortega che la comunità internazionale sta prestando attenzione".