I fatti del giorno- Nord Africa (4)

- Egitto-Iraq: premier Madbouly discute con omologo Al Sudani della cooperazione congiunta - Il primo ministro dell’Egitto, Mustafa Madbouly, ha incontrato ieri l'omologo dell’Iraq, Mohamed Shiaa al Sudani, che è attualmente in visita nel Paese delle piramidi. Lo hanno riferito i media egiziani, affermando che durante l'incontro, le parti hanno tenuto colloqui allargati, durante i quali sono stati esaminati alcuni fascicoli di interesse comune. Madbouly ha evidenziato la necessità di dare attuazione agli esiti delle precedenti sessioni del comitato superiore congiunto tra i due Paesi e degli accordi e memorandum d'intesa che ne sono scaturiti in vari ambiti. Inoltre, il primo ministro egiziano ha evidenziato la necessità di attivare quanto concordato tra i due Paesi per quanto riguarda il ruolo delle società egiziane nei progetti di ricostruzione in Iraq. (segue) (Res)