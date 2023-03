© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone-Corea del Sud: Kishida, su sfruttamento lavoro governo conferma scuse già formulate - Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha dichiarato che il suo governo si attiene alle scuse già rivolte dai precedenti esecutivi giapponesi per i danni arrecati alla Corea del Sud durante l'occupazione coloniale giapponese della Penisola coreana. Kishida ha commentato così la presentazione da parte del governo sudcoreano di un piano teso a superare le dispute storiche tra i due Paesi, legate in particolare allo sfruttamento del lavoro coreano durante la seconda guerra mondiale. "Abbiamo fatto nostra la posizione articolata da precedenti governi alla luce della storia, e continueremo a farlo", ha dichiarato Kishida. Il premier non ha dunque formulato scuse esplicite, ma ha fatto riferimento a quelle pronunciate nel 1995 dal premier giapponese Tomiichi Murayama, nel 50esimo anniversario della resa giapponese che pose fine alla Seconda guerra mondiale. In quell'occasione, Murayama riconobbe che il Giappone "ha causato tremendi danni e sofferenze ai popoli di molti Paesi, e in particolare a quelli delle nazioni asiatiche" attraverso l'occupazione coloniale e l'aggressione militare. Murayama espresse "profondo rincrescimento" e "scuse sincere". Nei decenni successivi, alle scuse pubblicamente formulate da Murayama hanno fatto riferimento diversi capi di governo giapponesi, incluso l'ex premier Shinzo Abe, assassinato lo scorso anno. (segue) (Res)