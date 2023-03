© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Pechino prevede di aumentare bilancio della difesa del 7,2 per cento nel 2023 - La Cina prevede di aumentare il bilancio per la difesa del 7,2 per cento nel 2023, periodo in cui la spesa prevista per le forze armate raggiungerà complessivamente i 224,79 miliardi di dollari. È quanto si apprende dalla bozza di legge di bilancio presentata ieri al Congresso nazionale del popolo (Cnp), la massima istituzione legislativa cinese. Si tratta di un incremento “appropriato e ragionevole”, necessario a rispondere alle principali problematiche emerse nel campo della sicurezza, ha dichiarato il portavoce della sessione del Congresso, Wang Chao, in conferenza stampa. “Il futuro della Cina è strettamente correlato a quello del resto del mondo. La modernizzazione delle forze armate cinesi non porrà minacce a nessun Paese. Al contrario, vuole essere unicamente un fattore positivo per salvaguardare la stabilità regionale e la pace mondiale”, ha evidenziato Wang. L’anno scorso, le autorità cinesi avevano aumentato la spesa per la difesa del 7,1 per cento. (segue) (Res)