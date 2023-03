Camera: domani audizioni su valorizzazione e sviluppo impresa italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 7 marzo, la commissione Attività produttive della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sul Made in Italy, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 11:30 Unioncamere; ore 11:45 Federazione Anie; ore 12 Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)