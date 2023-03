Covid: Pregliasco, con limiti e difficoltà dell'epoca al Trivulzio è stato fatto tutto secondo scienza e coscienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- al Pio Albergo Trivulzio "è stato fatto tutto secondo scienza e coscienza rispetto a quello che si poteva fare a quell’epoca, con tutti i limiti e le difficoltà". Lo ha dichiarato il virologo e infettivologo Fabrizio Pregliasco, all’ingresso dell’aula bunker di San Vittore, dove questa mattina si tiene l’udienza per l’incidente probatorio per accertare le eventuali responsabilità penali in relazione agli oltre 300 decessi avvenuti al Pio Albergo Trivulzio durante i primi mesi della pandemia. “Il mio ruolo - ha precisato - è di consulente tecnico per seguire quello che sarà il giusto approfondimento per poter rasserenare le famiglie che hanno sofferto come tanti e hanno bisogno di avere una compensazione. Speriamo che tutto sia fatto secondo un senso e che si tenga conto delle difficoltà oggettive che ci sono state in tutta Italia e in tutto il mondo rispetto alla disponibilità dei dispositivi di protezione individuale, dei test, delle conoscenze dell’epoca perché, come sempre, a posteriori è facile pensare che si sarebbe potuto fare diversamente”. Pregliasco ha poi ricordato di essere “stato nominato dal Trivulzio a marzo-aprile 2020 per sviluppare e organizzare la continuità e l’organizzazione. Ma per quello che ho anche visto nel passato è stato fatto tutto secondo scienza e coscienza rispetto a quello che si poteva fare a quell’epoca, con tutti i limiti e le difficoltà". (Rem)