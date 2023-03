Iraq: direttrice generale Unesco attesa oggi a Baghdad per una visita di tre giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice generale dell’Unesco, Audrey Azoulay, è attesa oggi in Iraq per una visita ufficiale di tre giorni. Lo riferisce il sito web d’informazione “Baghdad Today”. Durante la visita, Azoulay incontrerà oggi a Baghdad il presidente dell’Iraq, Abdul Latif Rachid, e il primo ministro, Mohammed Shia al Sudani. Domani è invece prevista una visita a Mosul per ispezionare i progetti di ricostruzione intrapresi dall’Unesco nella ex roccaforte dello Stato islamico, mentre nella giornata di mercoledì 8 marzo Azoulay è attesa a Erbil, capitale della provincia autonoma del Kurdistan iracheno, la cui cittadella è classificata come patrimonio mondiale dell'umanità. L'Iraq comprende sei siti archeologici inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco, ed è la culla delle civiltà sumera, accadica, babilonese e assira.(Res)