Tunisia: fermati 34 migranti subsahariani per attraversamento illegale dei confini

- Le unità della Guardia nazionale della Tunisia operanti nelle regioni di Kebili, Kasserine e Sfax hanno fermato ieri sera 34 persone provenienti da Paesi dell'Africa sub-sahariana per aver attraversato illegalmente i confini terrestri e residenza illegale nel Paese. Lo ha riferito un portavoce dell'Amministrazione generale della Guardia nazionale tunisina. I fermi giungono dopo che la presidenza della Repubblica ha annunciato una serie di provvedimenti per agevolare le procedure di rimpatrio di migranti sub-sahariani presenti nel Paese, esprimendo sorpresa per una campagna da parte di "fonti note" relativa al presunto razzismo nei loro confronti. (segue) (Tut)