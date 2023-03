Torino: il 7 marzo manifestazione Cellula Coscioni per chiedere attivazione piattaforma online referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 marzo la Cellula Coscioni si riunirà a Torino davanti alla Prefettura assieme ad altre 15 realtà Torinesi per chiedere al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al sottosegretario Butti di attivare immediatamente la piattaforma online gratuita per la presentazione di referendum e iniziative popolari. La manifestazione si svolgerà in concomitanza con quella di Roma. "La legge che istituiscela piattaforma è del 2020 – ha affermato Miriam Abate, coordinatrice della Cellula Coscioni Torino - le ultime due legislature non hanno rispettato l'obbligo di farla entrare in funzione", ha concluso. (Rpi)