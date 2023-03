Milano: Maran, con fondi Ue avviati progetti per demolizione e ricostruzione degli spazi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte delle attuali difficoltà economiche in relazione al rincaro energetico "in questo periodo, anche grazie ai fondi europei, stiamo facendo diversi interventi di ristrutturazione globale, in alcune case demolizione e ricostruzione degli spazi". Lo ha detto l'assessore alla casa del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, a margine della presentazione del "Progetto Arredi" sull'efficienza energetica delle abitazioni, che si è tenuta questa mattina a Palazzo Marino. "Il progetto di cui parliamo oggi è rivolto agli attuali inquilini delle case popolari del Comune – ha spiegato Maran – un fondo di 500 mila euro li accompagna dove vogliono fare gli investimenti in casa. Un contributo di mille euro che sale fino a 1800 euro se è previsto un cambio di alloggio". Nell'ambito di progetti sugli immobili "confidiamo che tutti questi cambiamenti che ci sono in corso nel 110 per cento lo Stato li individui come stiamo proponendo", ha aggiunto Maran evidenziando che dal 20 al 22 marzo, sarà al centro del "Forum dell'Abitare" "una modalità che accompagni una manutenzione ricorrente, diffusa in tutto il patrimonio pubblico sia del Comune sia della Regione". (Rem)