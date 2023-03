Sardegna: ministro Calderoli, riforma autonomia differenziata un affarone per l'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rinunciare allo statuto autonomo per l'autonomia differenziata sarebbe “un affarone per la Sardegna”. Ne è convinto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, in un'intervista rilasciata al quotidiano La Nuova Sardegna. Secondo Calderoli, l'autonomia differenziata rilancerà l'isola, i suoi diritti e la sua economia, come olio su ingranaggi inchiodati. Calderoli motiva la sua proposta di rinuncia allo statuto col fatto che “ tutti i parametri della Sardegna, nonostante sia una regione a statuto speciale, non sono cosi favorevoli rispetto alle regioni più competitive. Nel vostro statuto si parla tanto di autonomia, ma lo Stato centrale con le sue leggi e con le interpretazioni della Corte questa autonomia non l'ha rappresentata. Le altre regioni a statuto ordinario potranno assumere competenze su diversi campi, in Sardegna si tratta di realizzare quella autonomia che è già scritta nello statuto”. (segue) (Rsc)