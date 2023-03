Sardegna: ministro Calderoli, riforma autonomia differenziata un affarone per l'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro, inoltre, si dice certo della bontà che una riforma di forte senso federalista possa avere per lo Stato: Io parto dal principio della sussidiarietà – ha detto Calderoli - Quando una funzione pubblica può essere gestita da un livello più basso e più vicino al cittadino di solito l'erogazione del servizio costa dimeno, ha una qualità più elevata e ha una valutazione del cittadino migliore”. Per Calderoli, inoltre, “non dobbiamo mettere sulla stessa linea di partenza le Regioni del nord e del sud. Chi è indietro va favorito e aiutato. Abbiamo un tesoretto di 80 miliardi a cui si devono aggiungere i 130 miliardi della prossima programmazione fino al 2027. Le risorse ci sono, dobbiamo spenderle e spenderle bene”. La riforma, secondo l'esponente dell'esecutivo nazione, renderà possibile “affrontare il fabbisogno di ogni realtà regionale. Si esaminano le difficoltà di ogni Regione: se uno è circondato dall'acqua avrà problemi rispetto all'energia, ai trasporti, ai costi delle materie prime. Lo Stato deve riconoscere questi gap attraverso il principio di differenziazione. E con l'autonomia differenziata si arriva a questo. Lo strumento che in teoria avrebbe dovuto risolvere questi problemi è lo Statuto speciale. Ma il sistema è farraginoso. Si deva passare dalla commissione paritetica, che poi si confronta con le amministrazioni centrali dello Stato. Deve avere da questi i pareri favorevoli e poi deve fare un decreto legislativo. In pratica lo Stato la risposta a queste esigenze a questi gap non li dà”. (segue) (Rsc)