Sardegna: ministro Calderoli, riforma autonomia differenziata un affarone per l'Isola (3)

- Quanto al rischio che la riforma metta in discussione il principio di insularità, di recente inserito in Costituzione, Calderoli si dice convinto che “prima si definiscono i livelli essenziali di prestazione, e si stabiliscono i costi standard. Poi si passa ai quantificare i fabbisogni standard. Il costo di un servizio ottimale può essere dato con 10 euro, costo standard. Se io calo quel servizio in un contesto geosociale, in una realtà diversa, il fabbisogno standard di quel servizio cambia. In un'isola ancora di più. Quel servizio ha un costo diverso in Sardegna, proprio per la sua condizione particolare. Ecco che io posso riconoscere questo principio proprio sulla base della autonomia differenziata, e lo posso giustificare e sostenere. Se si applica questo a concetti come continuità territoriale e insularità si ha la chiave per capire l'importanza per la Sardegna di questa svolta”. (Rsc)