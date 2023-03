Libia: premier Dabaiba chiede di verificare i conti delle ambasciate all'estero entro 10 giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, dovrebbe essersi insediato a Roma il nuovo ambasciatore Mohannad Said Younes, ex portavoce e ministro di Stato per le famiglie dei martiri, i feriti e gli scomparsi del Governo di accordo nazionale (Gna) di Fayez al Sarraj. Lo scorso 13 febbraio, la Farnesina aveva reso noto che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva concesso il gradimento per la nomina di Younes ad ambasciatore di Libia presso lo Stato italiano. Da mesi la sede diplomatica di Via Nomentana era priva di un capo missione, a seguito dell’arresto del precedente ambasciatore, Omar Tarhuni, per sospetta corruzione e appropriazione indebita. A giugno, la guida dell’ambasciata era stata temporaneamente affidata a Muhammad al Maghour, già capo del dipartimento per gli Affari europei del ministero degli Esteri libico. (Lit)