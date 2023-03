Economia: Giorgetti, rafforzamento competitività europea inseparabile da riforma governance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “rafforzamento della competitività europea e il sostegno agli investimenti sono temi centrali oggi, che non possono essere separati dal dibattito sulla riforma della governance economica europea, che prende le mosse dalla comunicazione pubblicata lo scorso novembre dalla Commissione europea”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, durante la prima giornata dei lavori della 14esima riunione plenaria degli ufficiali esperti della Guardia di finanza in servizio all'estero, in corso oggi a Roma. Per il ministro, “è essenziale proteggere e promuovere gli investimenti, che svolgono un ruolo cruciale nel sostenere la crescita e nel favorire la transizione verde e digitale. Stiamo lavorando affinché il nuovo quadro di regole fiscali sia definito in modo da fornire i giusti incentivi agli investimenti, anche in relazione alla transizione verde e digitale e al rafforzamento della sicurezza e della difesa comuni”. Giorgetti ha precisato che l’Italia è allineata con la recente pubblicazione, da parte della Commissione europea, del Green Deal Industrial Plan, che contiene proposte per migliorare la competitività dell'industria europea e sostenere la transizione verso la neutralità climatica. “Il Piano poggia su una maggiore flessibilità in materia di aiuti di Stato e la creazione di un Fondo per la sovranità europea”, ha aggiunto. (segue) (Res)