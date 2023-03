Economia: Giorgetti, rafforzamento competitività europea inseparabile da riforma governance (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, Giorgetti ha affermato: “Il Governo è a favore di una semplificazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ma ritengo che questa vada realizzata in modo cauto e ragionato, con lo scopo di evitare svantaggi competitivi per l’industria dei Paesi membri con minore spazio fiscale”. Inoltre, ha espresso “pieno apprezzamento alla proposta di un Fondo per la sovranità europea: forme comuni di finanziamento destinate a promuovere gli investimenti europei possono infatti essere benefiche per tutti gli Stati membri, permettendo di realizzare le priorità strategiche europee”. (Res)