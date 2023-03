Bosnia: installazione “Lumina” di Franz Cerami a Sarajevo per Giornata italiana del design

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia a Sarajevo, in occasione dell’edizione 2023 della Giornata del design italiano, in partenariato con l’Accademia di belle arti di Sarajevo e con il supporto del cantone e della città di Sarajevo, è lieta di annunciare un grande spettacolo visuale che confermerà la posizione di Sarajevo sulla mappa internazionale dei grandi eventi culturali. Come si legge in un comunicato, il noto artista digitale Franz Cerami, “Ambasciatore del design” per l’occasione, presenterà la sua installazione di arte luminosa, “Lumina” dinanzi al ponte Festina Lente il prossimo giovedì 9 marzo, alle 18:30. Si tratta di un’opera pensata appositamente per la capitale e in particolare per l’Accademia di belle arti dell’Università degli studi di Sarajevo, selezionata per un evento che confermerà ancora una volta la storica amicizia tra i due Paesi. L’Accademia rappresenta uno dei simboli di Sarajevo: costruita nel 1899 quale Chiesa evangelica di Sarajevo, oggetto di lavori di ampliamento nel 1911, il suo edificio – destinato dal 1981 a sede dell’Accademia - è internazionalmente riconosciuto come uno dei gioielli architettonici di Sarajevo, costituendone oggi un imprescindibile centro di cultura specie per le giovani generazioni. (segue) (Com)