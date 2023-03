Bosnia: installazione “Lumina” di Franz Cerami a Sarajevo per Giornata italiana del design (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presenza della preside dell’Accademia di belle arti di Sarajevo, Dubravka Pozderac-Lejlic, l’evento sarà inaugurato dalla vice sindaca di Sarajevo, Anja Margetic e dall’ambasciatore Marco Di Ruzza, e sarà aperto a tutta la cittadinanza. Lo stesso giorno, nelle ore del mattino, l’artista Franz Cerami incontrerà gli studenti e i docenti dell’Accademia per una lezione e uno scambio accademico e professionale. La Giornata del design italiano nel Mondo è una rassegna annuale della rete diplomatico-consolare italiana. L’edizione 2023 è dedicata al “light design”, e vedrà eventi ispirati a tale settore in tutto il mondo. (Com)